Жителите на Хамбург не пожелаха олимпиада

Стадионът в Хамбург Снимка: уикипедия

Хамбург официално оттегли кандидатурата си за домакинство на олимпийските игри (за 2036, 2040 или 2044 г.), след като жителите на града гласуваха против на задължителен референдум. Резултатите отчетоха 54,9% вот „против" и 45,1% „за" при избирателна активност от 49,5%. Това е втори подобен отказ за града след подобен референдум през 2015 г. за Игрите през 2024 г.

Кметът Петер Ченчер изрази съжаление, но подчерта, че общината ще се съобрази с волята на гражданите. Докато критиците изразиха опасения за екологията и разхищението на средства, поддръжниците изтъкваха ползите за инфраструктурата.

След отпадането на Хамбург, в надпреварата за германски кандидат остават Мюнхен и регионът Рейн-Рур (получили одобрение на своите референдуми с над 66%), както и Берлин, където кандидатурата беше гласувана от местния парламент. Германският олимпийски комитет ще вземе окончателното решение за официалния кандидат на страната на 26 септември.

