Жителите на Хамбург не пожелаха олимпиада

Хамбург официално оттегли кандидатурата си за домакинство на олимпийските игри (за 2036, 2040 или 2044 г.), след като жителите на града гласуваха против на задължителен референдум. Резултатите отчетоха 54,9% вот „против" и 45,1% „за" при избирателна активност от 49,5%. Това е втори подобен отказ за града след подобен референдум през 2015 г. за Игрите през 2024 г.

Кметът Петер Ченчер изрази съжаление, но подчерта, че общината ще се съобрази с волята на гражданите. Докато критиците изразиха опасения за екологията и разхищението на средства, поддръжниците изтъкваха ползите за инфраструктурата.

След отпадането на Хамбург, в надпреварата за германски кандидат остават Мюнхен и регионът Рейн-Рур (получили одобрение на своите референдуми с над 66%), както и Берлин, където кандидатурата беше гласувана от местния парламент. Германският олимпийски комитет ще вземе окончателното решение за официалния кандидат на страната на 26 септември.