"Ливърпул" преговаря с испанец за наследник на уволнения Слот, дава му 10 млн. лири заплата

„Ливърпул" започва официални преговори с испанеца Андони Ираола в опит бързо да намери заместник на уволнения в събота мениджър Арне Слот, съобщават английски медии. Предложена му е 10 млн. лири заплата.

Нидерландецът беше освободен само година след като изведе мърсисайдци до титлата, заради разочароващото пето място през изминалия сезон, недоволство в съблекалнята и загуба на подкрепа от феновете. Ръководството на клуба се стреми да върне по-агресивния и атакуващ стил на игра.

Ираола, който напуска „Борнемут" след историческо класиране на шесто място и класиране за евротурнирите, е главен фаворит за поста. Той е отлично познат на спортния директор на „Ливърпул" Ричард Хюз, който преди време го назначи именно в „Борнемут".