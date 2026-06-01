Екзекуторът на Джокович стигна 1/4-финал в Париж

19-годишният бразилски тенисисит Жоао Фонсека се класира за първия си четвъртфинал на турнир от "Големият шлем", след като на "Ролан Гарос" победи двукратния финалист Каспер Рууд със 7:5, 7:6 (8), 5:7, 6:2. Успехът идва, след като тийнейджърът направи обрат от 0:2 сета срещу легендата Новак Джокович.

В оспорван сблъсък на корт „Филип Шатрие", продължил близо четири часа, Фонсека показа отлична игра в ключовите моменти пред погледа на легендата на бразилския тенис и негов идол Густаво Кюртен.

Така той стана едва осмият бразилец в историята, достигал до тази фаза на сингъл в "Шлема".

В спор за място на полуфиналите на „Ролан Гарос" Фонсека ще се изправи срещу чеха Якуб Меншик, който елиминира Андрей Рубльов след голяма битка - 6:3, 7:6 (6), 4:6, 2:6, 6:3.