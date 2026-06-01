ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полицията в Перник разследва средна телесна повред...

Времето София 21° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22955163 www.24chasa.bg

Екзекутор на ЦСКА прекрати кариерата си

1264
Андре-Пиер Жиняк

Нападателят на мексиканския "Тигрес" Андре-Пиер Жиняк официално прекрати състезателната си кариера. 40-годишният нападател е играл за "Лориен", "Тулуза", "Марсилия".

Французинът се превърна в екзекутор на ЦСКА преди 19 години, когато за "Тулуза" в 96-ата мин за крайното 1:1 с "Тулуза" в ревана влизане в групите на Купата на УЕФА (Лига Европа) и и зхвърли "червените" от турнира.

Жиняк е двукратен носител на купата на френската лига и е спечелил и една Суперкупа на Франция. От 2015 г. насам нападателят играе за мексиканския клуб "Тигрес", където печели пет титли и Шампионската лига на КОНКАКАФ. Жиняк изиграва 825 мача и отбелязва 359 гола през кариерата си.

40-годишният нападател е изиграл 36 мача за френския национален отбор, отбелязвайки седем гола. Той също така спечели сребро на европейското първенство през 2016 г. с националния отбор.

Андре-Пиер Жиняк
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Друсайте се спокойно, деца! Тук е добре да сме тъпи!