Екзекутор на ЦСКА прекрати кариерата си

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нападателят на мексиканския "Тигрес" Андре-Пиер Жиняк официално прекрати състезателната си кариера. 40-годишният нападател е играл за "Лориен", "Тулуза", "Марсилия".

Французинът се превърна в екзекутор на ЦСКА преди 19 години, когато за "Тулуза" в 96-ата мин за крайното 1:1 с "Тулуза" в ревана влизане в групите на Купата на УЕФА (Лига Европа) и и зхвърли "червените" от турнира.

Жиняк е двукратен носител на купата на френската лига и е спечелил и една Суперкупа на Франция. От 2015 г. насам нападателят играе за мексиканския клуб "Тигрес", където печели пет титли и Шампионската лига на КОНКАКАФ. Жиняк изиграва 825 мача и отбелязва 359 гола през кариерата си.

40-годишният нападател е изиграл 36 мача за френския национален отбор, отбелязвайки седем гола. Той също така спечели сребро на европейското първенство през 2016 г. с националния отбор.