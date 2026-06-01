Порноактриса се пошегувала с неприлични предложения към вратаря на ПСЖ

Руската порноактриса Мери Рок обяви за шега обещанието си за горещи нощи към вратаря Матвей Сафонов срещу спасявания във финала на Шампионската лига. В събота неговият ПСЖ спечели титлата за втора поредна година, побеждавайки „Арсенал" след изпълнение на дузпи.
След двубоя съпругата на футболиста Марина Кондратюк се пошегува в социалните мрежи, че Сафонов нарочно не е направил нито едно спасяване в мача, за да не получи подаръка от порнозвездата.
Мери Рок реагира положително на коментара, като изрази радост от триумфа на ПСЖ и допълни, че всички са разбрали хумора в ситуацията.