Левандовски може да се озове в "Манчестър Юнайтед"

Известният турски журналист Екрем Конур очерта вариантите за продължаване на кариерата на нападателя Роберт Левандовски, който напусна "Барселона".

"Има невероятен интерес към футболиста. Договорът му с "Барселона" изтича. Поради това много европейски клубове в момента се интересуват от Левандовски. "Ювентус", в частност, е направил официална оферта. "Милан" също е заинтересован. Да не говорим за отборите от MLS. Освен това "Манчестър Юнайтед" обмисля дали се нуждае от опитен нападател и името на Левандовски се споменава."

„Разбира се, изискванията на играча са високи. Той иска годишна заплата от 15 милиона евро плюс бонус при подписване. "Фенербахче" със сигурност има финансовите средства да плати тази сума. Но само времето ще покаже какво ще реши играчът", каза Конур във видеоклип в своя YouTube канал .

Левандовски се присъедини към "Барселона" през лятото на 2022 г.