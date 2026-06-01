Стартира фен регистрацията на ЦСКА за новия стадион

От днес привържениците на ЦСКА могат да направят своята регистрация и да се сдобият със специалната фен карта, с която ще може да се да закупи абонаментна карта или билет за мачовете на новия стадион "Българска армия".

Вече има специален пункт, разположен пред сектор "В" на Националния стадион „Васил Левски" в София, който ще работи без почивен ден между 8,00 и 19,30 часа. Съвсем скоро ЦСКА ще организира и мобилни станции, които ще обиколят всички краища на България!

Процесът е опростен максимално - изисква се попълване на регистрационна форма (необходимо е да се представи документ за самоличност), лицева снимка и регистрация чрез сензорен уред (за лица над 18 г.). Лица до 18-годишна възраст ще се регистрират само чрез попълване на формуляр и снимка (но задължително в присъствието на родител/настойник).