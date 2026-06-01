"Манчестър Сити" може да направи един от най-скъпите трансфери на лятото

"Манчестър Сити" се присъедини към отборите, които искат полузащитника на "Астън Вила" и английския национален отбор Морган Роджърс, съобщава TEAMtalk.

Английският клуб обмисля завръщането на 23-годишния футболист на "Етихад", където преди това е играл за академията. "Арсенал", "Челси", "Байерн" и ПСЖ също проявяват интерес към Роджърс.

"Сити" се готви за преструктуриране на атакуващата си линия, като се очаква Бернардо Силва да напусне, а новият треньорски щаб, воден от Енцо Мареска, заедно със спортния директор Уго Виана, планира да подсили състава.

Роджърс се смята за ключов кандидат за подсилване на атаката. Той е отворен за трансфер, ако бъде направена правилната оферта, но от "Астън Вила" не планират да го пуснат евтино - трансферът му може да се окаже един от най-скъпите през летния прозорец.