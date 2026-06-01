Ясни са кои ще напуснат ПСЖ през лятото

Брадли Баркола може да смени "Пари Сен Жермен" с "Байерн" или "Ливърпул". Снимка: сайт на ПСЖ

Европейският шампион "Пари Сен Жермен" е определил няколко играчи, които ще напуснат клуба през този трансферен прозорец, според L'Еquipe.

Капитанът на отбора Маркиньос е сред споменатите имена, но статусът му остава несигурен. Изданието откроява и крилото Брадли Баркола, който привлича интерес от клубове от английската Висша лига, включително "Ливърпул".

Френският вратар на Лукас Шевалие също възнамерява да напусне и ще обсъди бъдещето си с ръководството в близко бъдеще. Подчертава се също, че корейският атакуващ халф Лий Канг-ин и португалският нападател Гонсало Рамос не са доволни от статута си на резерви.

В същото време ПСЖ води преговори за трансфера на нападателя на "Борнемут" Ели Крупи, крилата Ян Диоманде от "РБ Лайпциг" и Магнес Аклиуш от "Монако". Парижани също така проявяват интерес към вратаря на "Порто" Диого Коща и нападателя на "Атлетико Мадрид" Хулиан Алварес.

