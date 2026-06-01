Хари Магуайър предложен на "Интер"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Защитникът на "Манчестър Юнайтед" Хари Магуайър може да продължи кариерата си в "Интер", пише авторитетният вестник La Gazzetta dello Sport.

Представителите на фуутболиста са се свързали с "нерадзурите" относно евентуален трансфер. Отбелязва се, че Умар Соле от "Удинезе" е продпичитан вариант за подсилване на защитата на шампионите, а не Хари, който не попадна в състава на Англия за предстоящите световни финали.

Хари Магуайър отбеляза два гола и направи две асистенции в 25 мача миналия сезон. Договорът му с "Юнайтед" е до лятото на 2027 г.