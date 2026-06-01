Луис Суарес няма да играе на пето световно първенство

Националният отбор на Уругвай обяви състава си за предстоящото световно първенство, а едно от най-забележителните отсъствия в списъка е нападателят на "Интер Маями" Луис Суарес.

39-годишният нападател ще пропусне световното първенство за първи път от 2010 г. Преди това голмайсторът бе основен играч на националния отбор на 4 поредни Мондиала - през 2010, 2014, 2018 и 2022 г.

През годините на участие на световни финали, уругваецът се превърна в една от ключовите фигури на националния си отбор, като помогна на Уругвай да стигне до полуфиналите през 2010 г. и е голмайсторът в историята на националния тим с 69 гола.

Той изигра два мача за националния отбор в квалификациите за турнира и не отбеляза гол.

