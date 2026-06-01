Над 890 арестувани и 178 ранени полицаи след спечелването на Шампионската лига от ПСЖ

Министърът на вътрешните работи на Франция Лоран Нуньес обяви, че в събота и неделя по време на празненствата за победата на "Пари Сен Жермен" в Шампионската лига "е имало повече от 890 арестувани, което е с 45% повече от 2025-а".

Той добави пред радио "Франс Интер", че "178 полицаи и жандармеристи са били ранени през тези два дни. Органите на реда са били подлагани на системни агресии"

Президентът Еманюел Макрон обяви в неделя като "невъобразими" насилието в Париж и останалите градове. "Това не е футбол, не е спорт, не е това, което обичаме. Благодаря на полицаите и жандармеристите. Ще бъдем безкомпромисни с тези, които бяха заловени. Не искаме да виждаме повече това. Край, писна ни!", каза държавният глава.

През 2025-а по време на първата победа на ПСЖ в Шампионската лига бяха арестувани 592 души, от които 491 в Париж.

Според вътрешния министър въпросът, който трябва да се зададе, е "защо младите хора, които са хулигани, които рушат и имат недопостумо поведение, се възползват от победите на ПСЖ".