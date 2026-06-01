България със 17 атлети на Евро 2026 по планинско бягане

744

България ще бъде представена от 17 атлети на Европейското първенство по планинско бягане – Любляна-Камник, Словения – 5-7 юни 2026. В състава сключени най-добрите ни състезатели в момента.

Юноши под 20 години:

Александър Педев - изкачване и спускане (5.7 км – 7 юни), изкачване (3.8 км – 5 юни)

Виктор Петков - изкачване и спускане (5.7 км – 7 юни), изкачване (3.8 км – 5 юни)

Стилиан Александров - изкачване и спускане (5.7 км – 7 юни), изкачване (3.8 км – 5 юни)

Атила Расим - изкачване и спускане (5.7 км – 7 юни), изкачване (3.8 км – 5 юни)

Девойки под 20 години:

Симона Гочева - изкачване и спускане (5.7 км – 7 юни), изкачване (3.8 км – 5 юни)

Йоана Йорданова - изкачване и спускане (5.7 км – 7 юни), изкачване (3.8 км – 5 юни)

Жени:

Аника Атанасова - изкачване и спускане (13.1 км – 7 юни), изкачване (8.9 км – 5 юни)

Силвия Георгиева - изкачване и спускане (13.1 км – 7 юни), изкачване (8.9 км – 5 юни)

Бюлсерин Сюлейман - изкачване и спускане (13.1 км – 7 юни), изкачване (8.9 км – 5 юни)

Маринела Нинева - изкачване и спускане (13.1 км – 7 юни, изкачване (8.9 км – 5 юни)

Мъже – трейл – 52 км – 6 юни:

Мирослав Спасов

Йордан Тодоров

Георги Жеков

Тенчо Жеков

Жени – трейл – 52 км – 6 юни:

Надежда Ангелова

Милица Мирчева

Мария Николова

Официални лица:

Костадин Кисьов - водач на отбора

Недялко Боруков – треньор

Иван Михайлов – треньор

Йоло Николов – треньор

Атанас Димитров - треньор

