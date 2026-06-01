България със 17 атлети на Евро 2026 по планинско бягане

България ще бъде представена от 17 атлети на Европейското първенство по планинско бягане – Любляна-Камник, Словения – 5-7 юни 2026. В състава сключени най-добрите ни състезатели в момента.
Юноши под 20 години:
Александър Педев - изкачване и спускане (5.7 км – 7 юни), изкачване (3.8 км – 5 юни)
Виктор Петков - изкачване и спускане (5.7 км – 7 юни), изкачване (3.8 км – 5 юни)
Стилиан Александров - изкачване и спускане (5.7 км – 7 юни), изкачване (3.8 км – 5 юни)
Атила Расим - изкачване и спускане (5.7 км – 7 юни), изкачване (3.8 км – 5 юни)
Девойки под 20 години:
Симона Гочева - изкачване и спускане (5.7 км – 7 юни), изкачване (3.8 км – 5 юни)
Йоана Йорданова - изкачване и спускане (5.7 км – 7 юни), изкачване (3.8 км – 5 юни)
Жени:
Аника Атанасова - изкачване и спускане (13.1 км – 7 юни), изкачване (8.9 км – 5 юни)
Силвия Георгиева - изкачване и спускане (13.1 км – 7 юни), изкачване (8.9 км – 5 юни)
Бюлсерин Сюлейман - изкачване и спускане (13.1 км – 7 юни), изкачване (8.9 км – 5 юни)
Маринела Нинева - изкачване и спускане (13.1 км – 7 юни, изкачване (8.9 км – 5 юни)
Мъже – трейл – 52 км – 6 юни:
Мирослав Спасов
Йордан Тодоров
Георги Жеков
Тенчо Жеков
Жени – трейл – 52 км – 6 юни:
Надежда Ангелова
Милица Мирчева
Мария Николова
Официални лица:
Костадин Кисьов - водач на отбора
Недялко Боруков – треньор
Иван Михайлов – треньор
Йоло Николов – треньор
Атанас Димитров - треньор