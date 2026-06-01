"Фратрия" взе украинец с титла на Италия

Втородивизионният „Фратрия" привлече 19-годишния украински национал до 18 години Демиан Йесин, съобщиха от клуба.

През последните две години футболистът е бил част от академията на „Торино", където печели шампионската титла на Италия при юношите под 18 години и три пъти попада в групата на първия отбор за мачове от серия "А".

През последните шест месеца Йесин се е състезавал за италианския „Калви Ноале", а от ръководството на „Фратрия" му пожелаха успешен сезон и много радост с червено-белия екип.