Външното ни министерство с препоръки към българските фенове, които ще пътуват за световното

Министерството на външните работи (МВнР) отправи препоръки към българските граждани, планиращи пътувания до САЩ, Канада и Мексико за световното първенство по футбол. Мондиалът започва на 11 юни, а финалът е на 19 юли.

От МВнР препоръчват на пътуващите предварително да се информират относно процедурите за граничен контрол и изискванията за влизане в съответните държави, както и за мерките за сигурност и транспортната организация в градове-домакини на футболните срещи.

Предвид очаквания значителен брой посетители от МВнР препоръчват пътуванията и настаняването да бъдат планирани и организирани своевременно, както и да се следят указанията на местните власти и организаторите на съответните спортни мероприятия.