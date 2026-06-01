Фондация „Национали`94“ с дарение за мача на Стилиян Петров

Фондация "Национали'94" обяви пълна си подкрепа към "Мача на надеждата", организиран от Стилиян Петров. Благотворителният мач на 6 юни на стадион "Лазур" в Бургас има за цел да събере средства за хора, които се борят с различни заболявания. Фондация "Национали'94" предостави чек от 40 000 евро за каузата.

Ето какво гласи изявлението им: 

"Фондация „Национали'94" обявява пълната си подкрепа към „Мача на надеждата", организиран от Стилиян Петров на 6 юни.
Това събитие цели да събере средства за хора, които се нуждаят от помощ. Идеята за такъв демонстративен двубой е изключително благородна и поздравяваме Стилиян Петров и неговия екип за усилията за организирането и провеждането на събитието. Искрено вярваме, че заедно с хората на стадиона ще допринесем за събиране на достатъчно средства за спасяване на човешки животи.

Твърдо заставаме зад каузата за Стилиян и сме убедени, че това е един от най-правилните начини да се подкрепят нуждаещи се от лечение хора.

Ние от фондация „Национали'94" и златното поколение на България от 1994 година предоставяме чек от 40 000 евро за хората, които имат нужда от медицинска помощ.

С уважение

Фондация „Национали'94"

