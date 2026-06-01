Рекордьорът по мачове във Висшата лига прекрати кариерата си

След 24 забележителни сезона 40-годишният Джеймс Милнър официално обяви края на състезателната си кариера. Легендарният полузащитник завършва с рекордна дължина на кариерата в първенството и като абсолютен рекордьор по мачове в историята на Висшата лига със своите 658 двубоя (въобще в елита на Англия е вратарят Питър Шилтън с 848). Той стана и един от едва петимата полеви футболисти, играли в елита след 40-ия си рожден ден.

Професионалният му път започна в родния „Лийдс Юнайтед", премина през „Нюкасъл" и „Астън Вила", както и през кратък наем в „Суиндън Таун". Най-големите си клубни успехи Милнър постигна с екипите на „Манчестър Сити", с който спечели две титли, и „Ливърпул", където прекара осем сезона, триумфирайки във Висшата лига и Шампионската лига. Преди да сложи край на кариерата си в „Брайтън", той натрупа и 61 мача за националния отбор на Англия, участвайки на четири големи международни форума.

В емоционално съобщение в инстаграм Милнър сподели, че си тръгва с огромна гордост и благодарност, допълвайки, че футболът му е дал много повече, отколкото някога е вярвал, че е възможно.