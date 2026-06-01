"Локомотив" чества 100 г. с грандиозен концерт и 10-минутно дрон шоу на Античния театър

Засега приятелският мач, който беше част от календара на юбилея, се отлага, тъй като стадионът е в ремонт

Голям концерт на 29 юни на Античния театър ще зарадва "черно-бялата" общност в чест на 100-годишнината на "Локомотив". Ще има и огромна изненада - 10-минутно дрон шоу, което ще разкаже цялата история на клуба от създаването му до днес по впечатляващ начин.

Това съобщи председателят на фондацията "100 години "Локомотив" Петър Георгиев. "В музикалния спектакъл ще се включат танцова група "Пловдивъ", оркестърът на Държавна опера – Пловдив, както и рок група Б.Т.Р.", каза Георгиев. По думите му организацията на концерта възлиза на около 85 хиляди евро, като средствата се събират чрез дарения, за да могат феновете да се насладят на събитието. И допълни, че всички ветерани на клуба ще бъдат поканени и ще заемат заслужените си места сред зрителите на концерта. До края на годината ще бъде завършен и документалният филм, посветен на историята на "Локомотив" (Пд), като е предвидена и грандиозна премиера за него.

"Призовавам всички фенове на клуба да се отпуснат и да се насладят на концерта. Билетите вече могат да бъдат закупени онлайн", каза още председателят на фондацията.

Той обясни, че към момента не може да се ангажира с точна дата или срок за приятелския мач, който също беше част от събитията в чест на юбилея. "Лаута" не е в подходящ вид за такова огромно събитие. Към момента тя е строителна площадка и няма как да поканим големи имена във футбола, когато стадионът е в ремонт", уточни той.

Ташо Ташев, който е част от управителния съвет на Локо, изказа благодарности на фондацията за организацията на всички събития досега. "Обръщаме се към цялата локомотивска общност – след този приказен сезон нека всички заедно се насладим на празненствата по случай 100-годишнината на клуба", заяви той.