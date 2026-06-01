Български национал се сбогува с "Цървена звезда"

Гардът на „Цървена звезда" и български национал Коди Милър-Макинтайър се сбогува емоционално със сръбския гранд в инстаграм след изтичането на договора му. Двукратният лидер по асистенции в Евролигата прекара два сезона в Белград, а сега се очаква да премине в европейския шампион „Олимпиакос", където ще стане съотборник с Александър Везенков.

В трогателната си публикация американецът с български паспорт посвети рождения си ден на „Цървена звезда" и Сърбия, като благодари за топлото отношение. Той изрази специална благодарност и към съотборника си Калинич за разговорите и споделените уроци по балканска история.