Съотборник на Алекс Николов от "Лубе" пристига в Перник

От новия член на волейболния елит при мъжете „Металург" (Перник) обявиха привличането на тунизийския национал Хамза Хфайед. Той игра през миналата година в италианския „Кучине Лубе" (Чивитанова), където бе съотборник на лидера на националния тим на България Алекс Николов.

„Добре дошъл, Хамза Хфайед! С огромно удоволствие обявяваме първото ново попълнение на клуба за сезон 2026/2027 – тунизийският национал Хамза Хфайед. 23-годишният посрещач пристига в Перник след престой в италианския гранд „Лубе" (Чивитанова) – един от най-големите и успешни клубове в световния волейбол. Преди това Хамза защитава цветовете на тунизийския шампион „Етоал дю Сахел", а също така трупа опит и във френския волейбол. Напред, Металурзи!", написаха от клуба.

„Металург" (Перник) загуби плейофа за влизане в елита от „Добруджа", но след отказ на тима от Добрич, получи покана да играе сред най-добрите и я прие.