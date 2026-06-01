Защитник си тръгва от "Ливърпул" след 5 г.

Ибрахима Конате Снимка: Ройтерс

Френският защитник Ибрахима Конате ще напусне „Ливърпул" следващия месец като свободен агент, след като преговорите за нов договор пропаднаха.

27-годишният футболист, който пристигна от „РБ Лайпциг" през 2021 г. за 36 млн. паунда, е третият ключов играч, си тръгващ без трансферна сума този сезон, след Мохамед Салах и Анди Робъртсън.

В социалните мрежи Конате изрази съжаление, че не е успял да се сбогува с феновете на „Анфийлд" след последния домакински мач срещу „Брентфорд".

За 5 години в английския гранд защитникът спечели титлата през сезон 2024/2025 в тандем с Върджил ван Дайк, две купи на лигата, купата на Англия и игра финал в Шампионската лига през 2022 г.

