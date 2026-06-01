"Дунав" обяви новия си треньор

Емануел Луканов е новият старши треньор на "Дунав". Това обявиха от новака в професионалния елит.

"Имаме удоволствието да съобщим, че Емануел Луканов застава начело на представителния отбор на „драконите" за завръщането ни в елита на българския футбол! Специалистът пристига в Русе с отлична визитка, доказан опит и ясна визия за развитието на отбора.

Ето и част от ключовите акценти в неговата кариера:

* През току-що завършилия сезон 2025/2026 той изведе "Янтра" (Габрово) до бараж за влизане в Първа лига

* През сезон 2022/2023г. постига директна промоция за елита като старши треньор на "Етър" (Велико Търново)

* Притежава солиден опит в най-високото ниво на българския футбол след дълги години работа в структурата на "Черно море" (Варна), включително и като наставник на мъжкия тим. Бил е част и от "Берое".

* Натрупал е ценен международен опит в чуждестранни клубове като полския "Ягелония" и саудитския "Ал Кадисия".

* Добре дошъл в Русе, Емануел Луканов! Пожелаваме ти здраве, много победи и незабравими моменти със синята фланелка!", написаха от "Дунав".