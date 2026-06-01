Великата Серена Уилямс се завръща в тениса

Американската тенисистка Серена Уилямс ще се завърне на професионалния корт за турнира в Берлин, който започва на 15 юни.

Носителката на 23 титли от "Големият шлем", която е на 44 г., е играла за последно през 2008 в германската столица, когато надпреварата бе не на трева, а на клей.

Великата Уилямс не е потвърдила официално завръщането си в тениса, но се очаква тя да играе и на турнира "Куинс" в Лондон през следващата седмица на двойки с 19-годишната Виктория Мбоко. Канадката бе попита на "Ролан Гарос" дали ще играе с американката, но отказа да потвърди.

Уилямс прекрати състезателната си кариера след края на откритото първенство на САЩ през 2022, но слуховете за нейното завръщане датират от миналия сезон.