Синът на Анчелоти пое "Лил"

Давиде Анчелоти (36 г.), син на легендарния Карло Анчелоти, е новият старши треньор на френския „Лил". Договорът му е за две години.

За италианския специалист това е първи голям тест начело на отбор, след като досега е водил за кратко единствено бразилския „Ботафого". Преди това той натрупа сериозен опит като асистент на баща си в отбори като „Реал" (Мадрид), „Байерн", „Наполи" и „Евертън".

От ръководството на „Лил" подчертават умението на Анчелоти да развива млади таланти на най-високо ниво. Самият той споделя, че проектът на клуба е амбициозен и сериозен. Младият наставник разкрива, че черпи вдъхновение от треньори като Пеп Гуардиола, Юрген Клоп, Роберто де Дзерби, Диего Симеоне, Унай Емери и Ариго Саки, а за подхода си към играчите взима за модел баскетболната легенда Фил Джаксън.