Одобриха промените във футболните правила за световното

Международният борд на футболните асоциации (IFAB) одобри промени в правилата на играта, които ще се прилагат от сезон 2026/2027 нататък, както и на световното първенство, което започва на 11 юни в САЩ, Мексико и Канада, предава БТА.

„IFAB одобри набор от ключови промени в Правилата на играта и Световното първенство по футбол през 2026 г. ще бъде първият голям турнир, който ще ги използва, каза шефът на Съдийската комисия на ФИФА Пиерлуиджи Колина пред репортери.

„Тези изменения целят да се справят с дискриминацията, да намалят загубата на време, да подобрят темпото на мача и да подобрят преживяването както на играчите, така и на феновете."

* Играч, който покрива устата си с ръка, предмишница или фланелка в полемични ситуации, ще получи червен картон. Новото правило влиза в сила, след като Джанлука Престиани от Бенфика беше обвинен в дискриминационни обиди към Винисиус с прикрита уста. Престиани получи шест мача наказание от УЕФА, като забраната му е удължена в световен мащаб.

Играчите, които си запушват устата, докато водят приятелски разговори със съотборници от противниковите отбори, например, няма да бъдат наказвани.

* Играчи, които напускат игралното поле, за да протестират срещу решение на съдия, ще получат червен картон. Правилото ще важи и за всяко длъжностно лице на отбора, което подбужда играчи да напуснат игралното поле в знак на протест.

* Отбори, които доведат до прекратяване на мач, вече ще губят служебно мача. Новото правило влиза в сила, след като Сенегал напусна терена в знак на протест срещу отсъдена дузпа срещу него на финала за Купата на африканските нации, преди да се завърнат и да победят домакините Мароко с 1:0 след продължения.

* Съдиите ще започнат петсекундно обратно броене с вдигната ръка преди подновяване на играта. Ако топката не е в игра в края на обратното броене, се отсъжда тъч за противниковия отбор. Ако не се изпълни аут в края на обратното броене, се отсъжда ъглов удар за противниковия отбор.

* Играчите имат 10 секунди, за да напуснат терена, когато е показана таблото за смени. Играчите трябва да напуснат терена от най-близката точка на очертанията. Ако смененият играч не напусне терена в рамките на 10 секунди, резервният играч може да влезе само при първото прекъсване след изтичане на една минута след подновяването на играта и съдията му даде сигнал.

Изключения: контузии на играчи, опасения, свързани с безопасността и сигурността.

* Полеви играч трябва да напусне терена за една минута след подновяването на играта, ако медицински персонал е влязъл на терена, за да му окаже помощ.

Изключения: контузии на вратари, сблъсъци между вратар и полеви играч, сблъсъци между съотборници, които изискват внимание, тежки наранявания (като наранявания на главата и сътресения) или когато контузеният играч се подготвя да изпълни дузпа.

„Започнахме да използваме VAR в състезанията на ФИФА през 2017 г., на Купата на конфедерациите преди Световното първенство в Русия през 2018 г.", каза Колина.

„Така че смятаме, че е време да преразгледаме протокола, който беше написан, когато имаше много ограничен опит."

VAR вече може да се намеси при следните инциденти:

* Червен картон, издаден от очевидно неправилен жълт картон.

* Грешна самоличност: на играч е показан жълт или червен картон за нарушение, извършено от друг играч.

* Неправилно отсъдени ъглови удари: VAR може да се намеси, ако решението може да бъде коригирано незабавно, без да се забавя подновяването на играта.

* VAR вече може да се намеси, когато е извършено нарушение преди подновяването на играта (например: когато нападател фаулира защитник, преди топката да е влязла в игра от статична позиция).

„VAR ще препоръча преглед на терена, след който, ако съдията определи, че е извършено нарушение преди топката да е влязла в игра, ще бъдат предприети съответните дисциплинарни мерки и ъгловият удар или свободният удар ще бъдат изпълнени отново", заяви IFAB.

* Ще има триминутна почивка за хидратация във всяко полувреме на всеки мач. Почивката ще се прави около средата на всяко полувреме (22-ра минута). На съдиите е дадена известна гъвкавост с времето за почивка. Например, ако играч е контузен и се нуждае от лечение в 20-ата минута, съдията може да сигнализира за почивка за хидратация.

* Ако вратар получава лечение на терена, играчите от двата отбора няма да имат право да напускат игралното поле и да получават указания от съответните си треньори", написаха от световната централа.