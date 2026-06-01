Легендата Кевин Кигън разкри, че не му остава много да живее

75-годишният бивш английски футболист и мениджър Кевин Кигън сподели в интервю за „Дейли Мейл", че се бори с рак в четвърти стадий. Двукратният носител на „Златната топка" изрази надежда да се сбогува подобаващо с феновете на любимия си „Нюкасъл" в началото на следващия сезон, тъй като при предишното си напускане не е имал тази възможност. Легендата сподели с горчив хумор, че се надява да не му вдигнат паметник, преди да си отиде.

Кигън разкрива, че не му остава много време. Още през януари той разкри, че се бори с раково заболяване.

Кигън оставя огромна следа в историята на „Нюкасъл", като по време на първия си треньорски престой (1992–1997 г.) връща тима в елита и го извежда до второто място във Висшата лига през сезон 1995/96, а през 2008 г. се завръща за кратко начело на „свраките". В мениджърската си кариера той ръководи още отборите на „Фулъм", „Манчестър Сити" и националния тим на Англия.

Още по-впечатляващ е пътят му като футболист, преминал през „Скънторп", „Ливърпул", „Хамбургер", „Саутхямптън" и „Нюкасъл". С екипа на „Ливърпул" той печели три титли на Англия, ФА Къп, КЕШ за сезон 1976/1977 и две купи на УЕФА. Престоят му в „Хамбургер" му носи титлата в Германия, финал за КЕШ и двете престижни отличия „Златната топка". За националния отбор на Англия Кигън записва 63 мача и 21 гола.