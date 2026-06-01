Иван Колев подписа нов договор с "Черноморец"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иван Колев остава старши треньор на бургаския "Черноморец". Договорът му е подновен за следващия сезон.

Ръководството, начело с президента и финансов благодетел на "акулите" д-р Спасимир Иванов гласува доверие на 68-годишният специалист, който пое отбора в движение и го класира на шесто място във втора лига.

Щабът остава, запазва се и ядрото от футболисти, начело с преминалият през "Левски" бивш младежки национал Димитър Костадинов. Няма да се подновяват договорите на Димитър Тодоров, Димитър Аврамов, Хидает Хюсейн, Петър Генчев, Мариан Димитров и босненецът Зак Пиплица. Новите ще са петима, с които се водят преговори.

Иван Колев ще стартира подготовка с "Черноморец" на 15 юни на клубната база в кв. Долно Езерово. От 21 юни до 4 юли е планиран лагер на спортния комплекс на Йордан Лечков в Сливен.

6 контролни мача са планирани, договорени са с "Етър", "Ямбол" и новака във втора лига "Несебър".