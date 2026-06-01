Гласят бивш ас на “Лудогорец” за титуляр на Бразилия на световното

Бразилецът ликува след гола си във вратата на Панама. За Тиаго, който бе повикан за първи път в националния отбор през пролетта, това е втори гол в 3 мача. СНИМКА: РОЙТЕРС

Бившият ас на “Лудогорец” Игор Тиаго е гласен за титуляр в първия мач на Бразилия на световното.

Нападателят, който през този сезон избухна с екипа на “Брентфорд” в английската Висша лига, вкара за родината си при гръмкия успех 6:2 над Панама в контрола. Тиаго се разписа от дузпа. Бившият играч на “Лудогорец” се появи от пейката през втората част, като замени Матеус Куня. Играчът на “Юнайтед” обаче за пореден път не убеди, че заслужава да е титуляр за 5-кратните световни шампиони. И именно поради тази причина в Бразилия отчитат, че шансът да Тиаго да започне от първата минута срещу Мароко е огромен.

