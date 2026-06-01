Безплатни билети за Саудитска Арабия на мондиала

Феновете на Саудитска Арабия са получили безплатни билети за мачовете на страната си за мондиала. Причината - да не пустеят стадиони. От централата на арабската страна решават, че малко привърженици на футбола биха си позволили лукса да платят огромна сума за билет от сайта на ФИФА. И затова решават да подарят голяма част от пропуските.

Билетите за мачовете на Саудитска Арабия все още се предлагат на цени до 3000 долара, но има хиляди останали празни места, показва проверка на вестник “Сън”.

“Започва обратното броене за световното първенство по футбол. По този повод Саудитска Арабия предлага безплатни билети за феновете на националния отбор, намиращи се в САЩ”, написаха от футболната централа на Саудитска Арабия. Саудитците са на 61-о място в света и е малко вероятно да продължат след груповата фаза. В първата фаза от турнира те ще срещнат Испания, Уругвай и Кабо Верде.

Иначе експертите смятат, че ФИФА няма да има друг избор, освен да намали цените в дните преди началото на турнира, за да избегне неудобството от празни места.

