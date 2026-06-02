Животоспасяващи дронове ще помагат на световното

Стадионите на световното първенство ще разполагат с животоспасяващи дронове.

Устройствата ще бъдат оборудвани с дефибрилатори, инжекции с адреналин, радиостанции и аптечки за първа помощ на феновете в САЩ, Канада и Мексико. Дроновете, които могат да се пускат на определени места в стадионите, ще носят и радиостанции, така че в случай на спешност тези, които са близо до бедстващото лице, да могат да се свържат със специално обучени медици.

Както е известно, напоследък все по-често на трибуните на срещи, без значение от мачовете, на някой фен му прилошава. А по протокол играта в такъв случай трябва да бъде спряна. Последният такъв пример бе на финала в Лигата на конференциите между “Кристъл Палас” и “Райо Валекано”.

Motorola Solutions, които ще осигуряват сигурността, ще използват дронове Guardian. Те могат да пренасят товар до 4,5 кг. А могат да доставят жизненоважните неща на труднодостъпни места.

Motorola също така работи с компанията за откриване на дронове SkySafe, в опит да гарантира, че никакви неоторизирани устройства няма да навлязат във въздушното пространство около стадионите и тренировъчните площадки.

Те ще използват технология, която може да заглуши сигнала между всички нежелани посетители. Или пък да подправи GPS координатите, с което да се предотврати прелитането на други дронове.