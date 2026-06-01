ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Крис Норман се връща за три концерта у нас

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22958224 www.24chasa.bg

Охрана от 3 кръга ще пази националите на Англия по време на мондиала

884
СНИМКА: РОЙТЕРС

Английският отбор ще бъде защитен от три кръга охрана на базата на световното първенство, включително снайперски екрани и противодронови оръжия.

Селекцията на Томас Тухел ще отседне в хотел "Медоубрук". Комплексът, в който една стая струва 260 британски лири, ще бъде заобиколен от кордон от бетонни бариери и екрани, които да блокират зрителния спектър на потенциални снайперисти. За подобряване на сигурността ще бъдат използвани устройства за засичане на потенциално опасни дронове.

Сигурността ще бъде по-засилена от всякога на фона на опасенията относно високите нива на престъпност с оръжие в Канзас и потенциалните терористични заплахи.

Полицията ще ескортира треньора на английския национален отбор между хотела и тренировъчния терен в близкия футболен комплекс "Суоп".

"Играчите ще бъдат обградени от подвижен кордон, където и да отидат. Хотелът на отбора ще се превърне в крепост", издава източник, цитиран от "Дейли Мейл". 

СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Мондиал 2026

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Друсайте се спокойно, деца! Тук е добре да сме тъпи!