Забраниха събирането около треньора при получаване на медицинска помощ на вратаря

ФИФА продължава с опитите си да спре с бавенето на играта по време на мачовете от световното.

Последното нововъведение в правилата, което ще влезе в сила, е забраната играчите да се събират около треньора си, докато вратар получава медицинска помощ. Това е нормалното положение в момента.

“Не казваме, че вратарите нямат право да се контузват. Просто е изключително грозно да се вижда, че в един момент на терена остават само съдиите. Това трябва да спре. След това, докато се нагласят двата отбора, и минава още време”, категоричен е легендарният италиански арбитър Пиерлуиджи Колина, който е в основата на всички нововъведения за световното първенство.

Сега тези седенки около треньора са забранени, но не носят никаква дисциплинарна санкция. Ако съдията забележи подобно нещо, е длъжен да привика всички в централния кръг на терена.

По принцип повечето от тях са насочени точно към бавенето на играта. Като мотаенето при смени, изпълнението на тъчове и корнери.

Исландия реално стана първият отбор, който пострада от нововъведенията в правилника.

В контролата срещу Япония при 0:0 треньорът на исландците Арвар Гунлаугсон се опита да направи двойна смяна.

Коки Огава се радва на победния гол за Япония срещу Исландия. Той падна при спазване на новите правила.

Кристиян Хлинсон по навик обаче се замота и не напусна терена в рамките на 10 секунди от най-близката точка на терена. Така Исак Тролвалдсон трябваше да изчака една минута на тъча. В това време топката излезе в аут, японците го изпълниха бързо, тръгна атака, която завърши с точен удар с глава на Коки Огава. Така при победното попадение исландците бяха с човек по-малко на терена заради нововъведението на ФИФА.

Някои промени вече си имат и имена. Така например, ако спориш с противник и поставиш ръка пред устата си, следва директен червен картон. Това е правилото “Винисиус”, кръстено на бразилеца от “Реал” (Мадрид). В мача от Шампионската лига в “Бенфика” той обвини Джанлука Престиани, че го е обидил на расистка основа. В крайна сметка Престиани получи наказание от само 6 мача, защото така и не се доказа вината му, тъй като всички обявиха, че не са чули какво е казал на Винисиус. Санкцията за расизъм е доста по-сериозна.

“Когато твърдиш, че не си казал нищо обидно, няма за какво да се криеш”, категоричен бе тогава президентът на ФИФА Джани Инфантино и под негово давление бе направена промяната.

Другото е правилото “анти-Арсенал”, като се даде право на ВАР да се разглеждат инциденти и когато топката не е в игра. Целта е да се спре с бутанията и задържанията в пеналта преди статично положение пред вратата. Това бе прилагано главно от английския шампион през сезона. Но в крайна сметка му помогна да спечели титлата, след като бе отменен гол на аутсайдера “Уест Хем” за странно нарушение срещу Давид Рая.

