Забраниха събирането около треньора при получаване на медицинска помощ на вратаря

ФИФА продължава с опитите си да спре с бавенето на играта по време на мачовете от световното.
Последното нововъведение в правилата, което ще влезе в сила, е забраната играчите да се събират около треньора си, докато вратар получава медицинска помощ. Това е нормалното положение в момента.
“Не казваме, че вратарите нямат право да се контузват. Просто е изключително грозно да се вижда, че в един момент на терена остават само съдиите. Това трябва да спре. След това, докато се нагласят двата отбора, и минава още време”, категоричен е легендарният италиански арбитър Пиерлуиджи Колина, който е в основата на всички нововъведения за световното първенство.
Сега тези седенки около треньора са забранени, но не носят никаква дисциплинарна санкция. Ако съдията забележи подобно нещо, е длъжен да привика всички в централния кръг на терена.
По принцип повечето от тях са насочени точно към бавенето на играта. Като мотаенето при смени, изпълнението на тъчове и корнери.
Исландия реално стана първият отбор, който пострада от нововъведенията в правилника.
В контролата срещу Япония при 0:0 треньорът на исландците Арвар Гунлаугсон се опита да направи двойна смяна.
Кристиян Хлинсон по навик обаче се замота и не напусна терена в рамките на 10 секунди от най-близката точка на терена. Така Исак Тролвалдсон трябваше да изчака една минута на тъча. В това време топката излезе в аут, японците го изпълниха бързо, тръгна атака, която завърши с точен удар с глава на Коки Огава. Така при победното попадение исландците бяха с човек по-малко на терена заради нововъведението на ФИФА.
Някои промени вече си имат и имена. Така например, ако спориш с противник и поставиш ръка пред устата си, следва директен червен картон. Това е правилото “Винисиус”, кръстено на бразилеца от “Реал” (Мадрид). В мача от Шампионската лига в “Бенфика” той обвини Джанлука Престиани, че го е обидил на расистка основа. В крайна сметка Престиани получи наказание от само 6 мача, защото така и не се доказа вината му, тъй като всички обявиха, че не са чули какво е казал на Винисиус. Санкцията за расизъм е доста по-сериозна.
“Когато твърдиш, че не си казал нищо обидно, няма за какво да се криеш”, категоричен бе тогава президентът на ФИФА Джани Инфантино и под негово давление бе направена промяната.
Другото е правилото “анти-Арсенал”, като се даде право на ВАР да се разглеждат инциденти и когато топката не е в игра. Целта е да се спре с бутанията и задържанията в пеналта преди статично положение пред вратата. Това бе прилагано главно от английския шампион през сезона. Но в крайна сметка му помогна да спечели титлата, след като бе отменен гол на аутсайдера “Уест Хем” за странно нарушение срещу Давид Рая.