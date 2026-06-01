Дават 7 млн. евро за ас на “Лудогорец”

Петър Станич Снимка: "Лудогорец"

Палачът на “Левски” в Европа през миналия сезон - АЗ (Алкмаар), иска да привлече в редиците си аса на “Лудогорец” Петър Станич. В родината на сърбина твърдят дори, че нидерландският тим е изпратил оферта за офанзивния играч.

Според информациите от АЗ са предложили 7 милиона евро за правата на играча, като към него вървят още 2 милиона под формата на бонуси.

Сръбският национал премина в “Лудогорец” през миналото лято. До момента е записал общо 54 мача за разградчани през сезона, като в тях вкара 16 гола и направи 13 асистенции.

Станич успя да завърши сезона като голмайстор в Лига Европа със 7 попадения, колкото има и нападателят на “Нотингам Форест” Игор Жезус.

99% разградчани, които за първи път в историята си не станаха шампиони в България, ще се разделят със сръбския играч. “Лудогорец” обаче няма да пусне играча за по-малко от 10 млн. евро.

