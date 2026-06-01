Шампионът "Левски" с дежавю в лятната подготовка

“Левски" ще има истинско дежавю за лятната си подготовка. Шампионите на България отново ще се готвят в Правец. А една от контролите е срещу сръбския “Радник”. Срещу този отбор през миналото лято воденият от Хулио Веласкес тим се изправи през юни, а в края на сезона триумфира в първенството.

Въпросната проверка с “Радник” е последна от подготовката на столичани за новия сезон, в който те ще играят в Шампионската лига. Двубоят ще се играе на “Герена” на 30 юни. Останалите спаринги за отбора на Хулио Веласкес са срещу “Академик” (Свищов) на 19 юни, “Етър” на 23 юни и “Ботев” (Враца) на 27 юни.

