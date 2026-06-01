Легендата Иниеста ще води тим от втора дивизия на ОАЕ

Андрес Иниеста Снимка: instagram.com/andresiniesta8/

Световният шампион и двукратен европейски първенец с испанския национален отбор Андрес Иниеста е назначен за старши треньор на "Гълф Юнайтед" от Обединените Арабски Емирства, съобщи пресслужбата на клуба. Това е първата треньорска работа на 42-годишния бивш футболист. Подробности за сделката между клуба и испанеца не са разкрити.

Иниеста е продукт на младежката система на Барселона. Той игра за каталунците от 2002 до 2018 г. С Барселона испанецът спечели девет титли от Ла Лига и три титли от Шампионската лига. След като напусна „Камп Ноу", той игра за "Висел" (Кобе) (Япония) и Емирейтс ФК (ОАЕ).

С испанския национален отбор Иниеста спечели световното първенство през 2010 г. и две европейски надпревари: през 2008 г. и 2012 г.

"Гълф Юнайтед" играе във втората дивизия по футбол на ОАЕ.

