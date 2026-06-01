Посолството на България в Бразилия посрещна с кисело мляко националките по волейбол

Националният отбор на България по волейбол за жени беше посрещнат с кисело мляко в Бразилия. Нашите кацнаха в едноименната столица в Страната на кафето и получиха покана да гостуват в нашето посолство.

Посланик Елеонора Димитрова и консул Нина Пенчева очакваха Марчело Абонданца и отбора му. Целият ни щаб остана впечатлен от прекрасното посрещане и приятната атмосфера. От посолството ни гарантираха, че и български знамена ще подкрепят тима ни в залата.

Националките пътуваха от Санта Фе до Бразилия. Преди това българките изиграха две контролни срещи срещу Аржентина, които загубихме, но треньорът Абонданца успя да даде шанс на всички ни преди старта в Лигата на нациите.

Първият официален мач на България ще бъде в сряда вечер от 22,30 часа срещу Италия. След ден почивка се изправяме срещу Доминиканска република в същия час.