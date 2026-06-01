Пак оставка на изпълнителен директор в "Локо" (Пд)

Изпълнителният директор на "Локомотив" (Пловдив) Георги Величков подаде оставка, съобщиха в официално изявление от футболния клуб и уточниха, че ръководството на "черно-белите" приема решението с уважение и изразява своята благодарност за положения труд, професионализъм и отдаденост през периода на съвместната работа.

"Пожелаваме на Георги Величков здраве, успехи и удовлетворение във всички бъдещи начинания", написаха от "Локомотив".

Величков пое поста в края на март след оттеглянето на Тома Цилев.