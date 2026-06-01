"Атлетико" не пуска световен шампион в "Барса"

Президентът на "Атлетико" (Мадрид) Енрико Сересо е категоричен, че нападателят Хулиан Алварес ще остане в отбора и през новия сезон. През последните седмици има постоянни информации, че световният шампион с Аржентина ще премина в "Барселона" срещу 100 млн. евро.

"Хулиан Алварес и футболист на "Атлетико", и то не само за този сезон, но и за много други напред. Ние работим без почивка, за да привличаме най-добрите играчи в отбора ни. До август, когато започва първенството, има много време, през които ще търсим и опитваме най-добрите варианти", отсече Сересо.