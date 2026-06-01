"Лъвовете" паднаха от Черна гора под проливния дъжд в Пловдив

Футболистите на Александър Димитров на няколко пъти бяха близо до попадение, но без успех

С победа за гостите завърши приятелската среща между националните отбори на България и Черна гора на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. Единственото попадение в двубоя падна в 68-ата минута, когато Балша Секулич се разписа и донесе успех на своя отбор.

Още с първия съдийски сигнал над Пловдив започна да ръми, а с напредването на мача дъждът се усили сериозно и допълнително затрудни играта на футболистите. Въпреки неблагоприятното време, на трибуните присъстваха 2323 зрители, които не спряха да подкрепят българските национали.

"Българи – юнаци" и „Искаме гол" огласяха стадиона през цялата среща, а футболистите на Александър Димитров на няколко пъти бяха близо до попадение. Най-добрите положения обаче останаха нереализирани – ударите или не намираха очертанията на вратата, или бяха спасени от стража на Черна гора. В 26-ата минута Марин Петров също се опита да открие резултата, но без успех.

През втората част селекционерът на „лъвовете" Александър Димитров освежи състава с три промени. На терена се появиха Владимир Николов, Емил Ценов и Борислав Цонев, които замениха Адриан Кранев, Тонислав Йорданов и Никола Илиев.

Черна гора също имаха своите фенове на стадиона, дошли да подкрепят страната си.