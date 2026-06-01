Надя Тончева най-напред от българките на европейското по шахмат в Батуми

Две победи, три ремита и две загуби записаха българските състезателки в седмия кръг на европейското индивидуално първенство по класически шахмат за жени в Батуми, Грузия.

Най-напред в класирането е Надя Тончева, която записа успех с черните фигури над Нога Ориан от Израел. С победа тя събра 5 точки, като по допълнителни показатели е на 12-о място. Също с 5 точки, но на 15-а позиция, е Нургюл Салимова, която в днешния ден направи реми с черните с украинката Анастасия Рахмангулова. Другата българска победа за деня записа Виктория Радева, която вече има 4,5 точки и се изкачи до 40-ото място.

Пловдивчанката спечели с черните фигури срещу Ани Нахапетян от Армения. С 4,5 точки, но на 32-ра позиция по допълнителни показатели, е Белослава Кръстева. С белите тя завърши реми с Говхар Бейдулайева от Азербайджан. Престижно реми с поставената под номер 1 в стартовия списък Ставрула Цолакиду постигна Гергана Пейчева, която вече е с 3,5 точки. Със същия актив е и Габриела Антова, която загуби от арменката Елина Даниелян.

Поражение допусна и Анджелика Ненова от Нино Майсурадзе от Франция. След седмия кръг в класирането начело са три шахматистки с по 6 точки - Анастасия Хнатишин от Украйна, Мери Арабидзе от Грузия и Сабрина Вега от Испания. Във вторник е осмият от общо 11 кръга от европейското първенство.