ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Уж бензинът вече не поскъпва, но през май инфлация...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22960397 www.24chasa.bg

Треньорът на България след 0:1 от Черна гора: Момчетата играха с характер, а не с мисъл за почивка

988
Александър Димитров Снимка: Startphoto.bg

Селекционерът на българския национален отбор Александър Димитров коментира загубата с 0:1 от Черна гора в приятелския мач, игран в Пловдив.

„Не мога да кажа, че сме загубили наивно. Липсата на сработеност и постоянното излизане с нови играчи поради контузиите на много планирани хора, се оказва, че има такива които играят за първи път заедно и това повлия. Благодаря им. Влязоха днес и изиграха един мач с характер, с дисциплина, а не с мисъл за почивка (миналия юни след 2:2 с Кипър и 0:4 от Гърция президентът на БФС Георги Иванов обяви, че някои национали са били на платен туризъм).

Доста неща се получиха, създадохме положения и едно от тях минимум трябваше да се реализира, защото в съвременния футбол положенията трябва да се вкарват.

В тези мачове ще дадем шанс на всички, които са в лагера, както беше и на турнира в Индонезия. Има потенциал, трябва малко да се подобрим в завършващата фаза, да имаме и да играем с повече концентрация, а може би и малко повече класа ни трябва. Защото наистина създадохме положения.

Експерименти не си правим, но ще дадем в Молдова шанс на други, които днес играха по-малко, за да покажат своите способности. Искам да честитя празника на децата и да запалим децата по футбола и нашите играчи да са още по разпознаваеми", заяви Димитров.

Александър Димитров

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Друсайте се спокойно, деца! Тук е добре да сме тъпи!