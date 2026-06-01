Треньорът на България след 0:1 от Черна гора: Момчетата играха с характер, а не с мисъл за почивка

Селекционерът на българския национален отбор Александър Димитров коментира загубата с 0:1 от Черна гора в приятелския мач, игран в Пловдив.

„Не мога да кажа, че сме загубили наивно. Липсата на сработеност и постоянното излизане с нови играчи поради контузиите на много планирани хора, се оказва, че има такива които играят за първи път заедно и това повлия. Благодаря им. Влязоха днес и изиграха един мач с характер, с дисциплина, а не с мисъл за почивка (миналия юни след 2:2 с Кипър и 0:4 от Гърция президентът на БФС Георги Иванов обяви, че някои национали са били на платен туризъм).

Доста неща се получиха, създадохме положения и едно от тях минимум трябваше да се реализира, защото в съвременния футбол положенията трябва да се вкарват.

В тези мачове ще дадем шанс на всички, които са в лагера, както беше и на турнира в Индонезия. Има потенциал, трябва малко да се подобрим в завършващата фаза, да имаме и да играем с повече концентрация, а може би и малко повече класа ни трябва. Защото наистина създадохме положения.

Експерименти не си правим, но ще дадем в Молдова шанс на други, които днес играха по-малко, за да покажат своите способности. Искам да честитя празника на децата и да запалим децата по футбола и нашите играчи да са още по разпознаваеми", заяви Димитров.