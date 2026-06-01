Бивш треньор на "Лудогорец" пое "Спортист" (Своге)

Захари Сираков е новият старши треньор на втородивизионния „Спортист" (Своге), съобщиха от клуба на официалната му страница.

48-годишният специалист застава начело на „шоколадите" за предстоящия сезон във Втора лига и заменя Ахмед Хикмет, който успя да запази професионалния статут на тима с победа над „Хебър" (Пазарджик) в последния 34-и кръг на изминалото първенство, съчетана с поражение на „Миньор" (Перник) у дома.

Сираков има сериозен опит в треньорската професия, като за последно води представителния отбор на „Лудогорец". Преди това той бе начело на втория и третия тим на клуба от Разград, както и на юношите до 19 години на „орлите". Треньорската му кариера започва в школата на „Левски".