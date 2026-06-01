Издирват 14-годишната Калина в София

Треньорът на Черна гора: България има светло бъдеще!

Мирко Вучинич Снимка: Startphoto.bg

Черна гора победи България с 1:0 като гост с гол на Балша Секулич през второто полувреме, като по този начин черногорците затвърдиха отличната си статистика срещу нашия тим (4 победи, 4 равенства и само 1 загуба).

След срещата 42-годишният селекционер на гостите Мирко Вучинич изрази задоволство от победата, чистата мрежа и отборния дух. Той похвали подмладения състав на България, като му прогнозира светло бъдеще и отчете финалния натиск на родните трикольори. Вучинич обаче подчерта, че тимът му има още много работа, най-вече по отношение на ефективността в предни позиции и липсата на изстрели при добри ситуации.

"Те подмладиха отбора, но със сигурност имат светло бъдеще пред себе си. В последните десет минути ни притиснаха, търсеха победа, но ние успяхме да се защитим и да спечелим", каза бившият нападател на "Рома" и "Ювентус".

В следващите дни Черна гора ще се подготвя в Подгорица за гостуване на Словакия, докато българският национален отбор ще пътува за Кишинев за приятелски мач срещу Молдова в петък.

