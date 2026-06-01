Теодор Иванов: Загубата от Черна гора няма как да си не отрази

Бранителят на ЦСКА Теодор Иванов днес игра в двойка с опитния Кристиян Димитров от "Левски" в центъра на защитата при поражението от Черна гора с 0:1 в първата от двете юнски контролни срещи.

„Да, първи мач за нас двамата като двойка централни защитници с Кристиян. Той е доста опитен и мисля, че с още 1-2 мача може и да се сработим по най-добрия начин. Загубихме, защото не успяхме да си реализираме положенията. Все пак футболът е игра на голове.

Не мисля, че загубихме наивно. По-скоро аз бих го превел като загуба на концентрация в последната третина на терена. Гостите през второто полувреме имаха едно положение и успяха да го реализират. Тази загуба няма как да ни се отрази. Ние гледаме към следващия мач. Трябва да отидем в Молдова за победа и нищо повече", заяви Иванов.