Пети мач решава титлата в баскетбола

Шампионът в Националната баскетболна лига за мъже ще бъде определен в решителен пети мач във финалната серия, след като дебютантът в елита "Локомотив" (Пловдив) спечели и второто си домакинство срещу "Балкан" (Ботевград) и по този начин изравни общия резултат на 2-2 победи.

В четвъртия двубой "черно-белите" надделяха с 84:78 (22:18, 20:25, 26:19, 16:16) и така повториха постижението си от полуфинала срещу "Рилски спортист", когато отново наваксаха изоставане от 0-2.

Решаващият пети мач в серията е на 5 юни от 19,15 часа в Ботевград.