Шампионът Димитър Кисимов №1 по победи за сезона

Българин е №1 по победи на червени кортове в юношеския тенис от началото на този сезон.

Димитър Кисимов отстрани 7:5, 6:1 представителя на домакините от Франция Арно Габе в първия си мач на “Ролан Гарос”. Така 18-годишният ни талант вече има баланс 19:4. От началото на 2026-а Кисимов спечели титлата на турнира в Кайро.

С толкова победи е и австриецът Тило Берман.

Съперник на Димитър Кисимов на турнира от "Големият шлем" в Париж ще бъде партньорът му на двойки Конър Доиг от Южна Африка. Двамата са шампиони в откритото на Австралия, а участват заедно и на “Ролан Гарос”. Техни съперници в първия кръг са французите Дамиен Клерк и Матис Мартен.

Кисимов в момента е 9-и в световната ранглиста при юношите. Водач все още е шампионът от “Уимбълдън” и US Open Иван Иванов, който вече играе само в турнири при мъжете.