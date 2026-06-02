Серена Уилямс: "Куинс" е идеалното място за следващата глава в кариерата ми

23-кратната шампионка от „Големият шлем" Серена Уилямс коментира завръщането си в тениса.

„Куинс клуб" се усеща като идеалното място да започна следващата глава. Имах толкова много значими моменти в кариерата си на трева и съм развълнувана да се завърна в състезанието на една от най-престижните сцени в нашия спорт", каза тя.

44-годишната Уилямс ще излезе на корта в Лондон за турнир от WTA 500 196 седмици след последното си професионално участие на откритото първенство на САЩ през 2022 г.

Серена ще играе на двойки срещу Виктория Мбоко в Лондон. Турнирът ще се проведе от 8 до 14 юни.