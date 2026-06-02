Бленджини: Към България ще има завишени очаквания, чака ни трудно волейболно лято

Мъжкият национален отбор на България по волейбол тренира в Арена СамЕлион в Самоков за началото на новия сезон във Волейболната лига на нациите (VNL).

Селекционерът на световните ни вицешампион Джанлоренцо Бленджини подчерта, че след успешното представяне на мондиала във Филипините миналата година много от националите са успели да развият още повече качествата си в своите клубни отбори.

„Нормално е да има завишени очаквания към нас. Това означава, че отборът върши добре своята работа. Със сигурност ни очаква трудно и дълго волейболно лято. Нашата цел остава същата - да се класираме за олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година. За да я постигнем, трябва да работим много и здраво. Това зависи и от позицията ни в световната ранглиста. Желанието ми е да завършим на сходно място с това, което заемаме в момента (9-о). Ще трябва да защитаваме точки срещу много силни съперници. Няма да бъде лесно, но ще направим всичко необходимо", заяви Бленджини.

Капитанът Алекс Грозданов също говори за атмосферата в отбора и желанието успехите от последните години да продължат.

„Мотивацията е голяма, но всичко минава през много работа в залата. Виждам амбиция в отбора и желание тази работа да бъде свършена. Ще имаме трудни съперници и тежки мачове, но трябва да се борим на 110 процента. Новите лица са израснали заедно с нас, а колективът продължава да бъде много добър. Не мисля, че има нещо, с което трябва да свикваме. Винаги съм искал да давам пример и да показвам как се случват нещата. Марти Атанасов също го прави непрекъснато. Не смятам, че капитанската лента тежи", коментира Грозданов.

Президентът на БФВ Любомир Ганев благодари на отбора за професионализма и постигнатите успехи през изминалата година.

„Благодаря на всички за отдадеността и резултатите, които донесоха радост на българските фенове. Вярвам, че този отбор е едва в началото на своя път. Убеден съм, че състезателите, треньорският щаб и Джанлоренцо Бленджини ще дадат всичко от себе си както в тренировъчния процес, така и във всеки предстоящ мач. Ние като федерация сме длъжни да осигуряваме възможно най-добрите условия за подготовка. СамЕлион е отлично място, което позволява работа на най-високо ниво без никакви притеснения. Ръководството вярва на 100 процента във възможностите на този отбор", заяви Ганев.

Сред гостите на събитието беше и собственикът на спортен комплекс „СамЕлион" Петър Георгиев, който сподели удовлетворението си от възможността мъжкият национален отбор на България да провежда подготовката си именно в Самоков. Той подчерта, че освен впечатляващите резултати на отбора, е свидетел и на ежедневния труд, който стои зад тях.

„Истинско удоволствие е да наблюдавам работата на този отбор. Освен успехите, които постигнаха, виждам всеки ден какво се случва в залата и съм впечатлен от упоритостта и трудолюбието на състезателите и треньорския щаб. От 30 години се занимавам със спорт, но такива момчета не съм виждал. Възхитен съм от тях. Успехите, които постигнаха, са страхотни и се надявам да продължат със силните си изяви и в Лигата на нациите. Без добри условия за работа нищо не се получава. Този комплекс е създаден с много усилия и съм щастлив, че може да бъде в помощ на българския волейбол", заяви Георгиев.

В рамките на деня се състоя и среща между ръководството на Българската федерация по волейбол в лицето на президента Любомир Ганев, първият вицепрезидент Петър Кънев, координаторът на националните отбори Николай Иванов, националния отбор и треньорския щаб, на която бяха обсъдени предстоящите цели и очаквания за сезона.

Националният отбор заминава на 3 юни за Аржентина, където ще проведе последния етап от подготовката си преди началото на VNL. България ще изиграе контролна среща срещу домакините на 6 юни в Росарио, а официалният старт на „лъвовете" в турнира е на 10 юни от 19,00 часа срещу Белгия.