Феликс Оже-Алиасим уникат в канадския тенис

Феликс Оже-Алиасим уникат в канадския тенис

Феликс Оже-Алиасим Снимка: Ройтерс

Феликс Оже-Алиасим победи чилиеца Алехандро Табило с 6:3, 7:5, 6:1 на откритото първенство на Франция по тенис и се превърна в първия канадец, достигал до топ 8 и на четирите турнира от "Големият шлем".

Първият сет бе решен от ранен пробив за 3:1 в полза на Оже-Алиасим, въпреки опитите на Табило да се върне в частта. Във втория сет двамата проведоха оспорвана битка до 11-ия гейм, когато канадецът отново измъкна ключово предимство. В третата част Оже-Алиасим се възползва от изчерпаните физически сили на съперника си и лесно затвори мача с 6:1.

В следващия кръг на "Ролан Гарос" негов съперник ще бъде десетият в схемата Флавио Коболи, който по-рано отстрани американеца Закари Швайда.

