Удар за Франция! Ключов защитник на път да пропусне световното

Уилям Салиба Снимка: Ройтерс

Един от основните фаворити за титлата Франция може да остане без ключовия си защитник Уилям Салиба за световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.

Според информация на Foot Mercato бранителят на „Арсенал" е играл контузен във финала на Шампионската лига, загубен след дузпи от „Пари Сен Жермен".

Поради важността на двубоя Салиба е стиснал зъби, но по време на 120-те минути на терена травмата му се е влошила. Сега 25-годишният футболист е заплашен от седмици отсъствие, което може да го извади от груповата фаза или дори от целия мондиал, започващ на 11 юни. Във френската федерация има сериозно безпокойство по случая.

Салиба, който наскоро бе избран за най-добър защитник в света в анкета на списание „Кикер", е несменяем титуляр за селекционера Дидие Дешан след Евро 2024. Планът бе той да си партнира в центъра на защитата с Дайо Упамекано от „Байерн".

Ако Салиба пропусне турнира, като негов заместник се очертава Ибрахима Конате, който напуска „Ливърпул" и е свързван с трансфер в „Байерн". Други опции пред Дешан са Максенс Лакроа („Кристъл Палас"), Лукас Ернандес („Пари Сен Жермен") или Жюл Кунде („Барселона").

